الرئيس تبون يعفو عن 60 محبوسا غشوا في البكالوريا

أعلنت وزارة العدل عن عفو رئاسي أوصى به رئيس الجمهورية، عبد الجيد تبون، لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021.

وجاء في بيان “تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2021، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021”.

وأكد البيان “وفي هذا الإطار ستشرع الجهات القضائية المختصة في إتخاذ الإجراءات المناسبة قصد الإفراج عن حوالي ستين (60) شخصا للإلتحاق بذويهم و عائلاتهم قبل نهاية هذا الأسبوع”.