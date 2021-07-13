-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يعفو عن 60 محبوسا غشوا في البكالوريا

الشروق أونلاين
  • 367
  • 0
الرئيس تبون يعفو عن 60 محبوسا غشوا في البكالوريا

أعلنت وزارة العدل عن عفو رئاسي أوصى به رئيس الجمهورية، عبد الجيد تبون، لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021.

وجاء في بيان “تعلم وزارة العدل أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2021، أوصى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بتدابير رأفة لفائدة الشباب المحبوسين لارتكاب أفعال الغش في امتحانات شهادة البكالوريا لسنة 2021”.

وأكد البيان “وفي هذا الإطار ستشرع الجهات القضائية المختصة في إتخاذ الإجراءات المناسبة قصد الإفراج عن حوالي ستين (60) شخصا للإلتحاق بذويهم و عائلاتهم قبل نهاية هذا الأسبوع”.

مقالات ذات صلة
إرهاب الطرقات

إرهاب الطرقات

مفاوضات ومعركة كواليس للظفر بلجان السيادة في البرلمان!

مفاوضات ومعركة كواليس للظفر بلجان السيادة في البرلمان!

رغم ارتفاع الإصابات.. جزائريون يسارعون لإقامة الحفلات والأعراس 

رغم ارتفاع الإصابات.. جزائريون يسارعون لإقامة الحفلات والأعراس 

خسائر حرائق خنشلة تفوق أربع مرات الحصيلة الوطنية

خسائر حرائق خنشلة تفوق أربع مرات الحصيلة الوطنية

لعمامرة يستقبل نوابا عن الجالية الجزائرية بالخارج

لعمامرة يستقبل نوابا عن الجالية الجزائرية بالخارج

الموجة الثالثة لكورونا تفسد صيف وأفراح الجزائريين

الموجة الثالثة لكورونا تفسد صيف وأفراح الجزائريين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد