الرئيس تبون يعقد اجتماعا خصّيصا للأولمبياد المتوسّطي بِوهران

ترأّس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، بِالجزائر العاصمة، اجتماعا خُصّص لاستعراض التحضيرات المُتعلّقة بِألعاب البحر المتوسط نسخة وهران 2022.

و خلال هذا الاجتماع، استمع رئيس الجمهورية إلى عروض مختلف القطاعات المعنية بِتنظيم هذه التظاهرة الرياضية الدولية، التي ستحتضنها مدينة وهران في فترة ما بين الـ 25 من جوان الحالي والـ 6 من جويلية المقبل.

وأسدى الرئيس عبد المجيد تبون خلال هذا الاجتماع، تعليمات و توجيهات إلى مختلف المسؤولين، من أجل إنجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية، وتثبيتا للصورة النّاصعة البياض للجزائر عبر أرجاء المعمورة.