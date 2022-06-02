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رياضة

الرئيس تبون يعقد اجتماعا خصّيصا للأولمبياد المتوسّطي بِوهران

الشروق الرياضي
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الرئيس تبون يعقد اجتماعا خصّيصا للأولمبياد المتوسّطي بِوهران

ترأّس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، بِالجزائر العاصمة، اجتماعا خُصّص لاستعراض التحضيرات المُتعلّقة بِألعاب البحر المتوسط نسخة وهران 2022.

و خلال هذا الاجتماع، استمع رئيس الجمهورية إلى عروض مختلف القطاعات المعنية بِتنظيم هذه التظاهرة الرياضية الدولية، التي ستحتضنها مدينة وهران في فترة ما بين الـ 25 من جوان الحالي والـ 6 من جويلية المقبل.

وأسدى الرئيس عبد المجيد تبون خلال هذا الاجتماع، تعليمات و توجيهات إلى مختلف المسؤولين، من أجل إنجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية، وتثبيتا للصورة النّاصعة البياض للجزائر عبر أرجاء المعمورة.

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