الرئيس تبون يعقد اجتماعا مصغّرا للمجلس الأعلى للأمن (فيديو)

عقد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون يوم الخميس، اجتماعا مصغّرا للمجلس الأعلى للأمن.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد خُصص هذا الاجتماع المصغر “لدراسة الوضع العام في البلاد وعلى الحدود”.

ويتشكّل المجلس الأعلى للأمن الذي يترأسه رئيس الجمهورية من:

الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،

مدير ديوان رئاسة الجمهورية،

وزير الداخلية،

وزير الخارجية،

وزير العدل، حافظ الأختام،

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،

قائد الدرك الوطني،

المدير العام للأمن الوطني،

المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،

المدير العام للأمن الداخلي،

المدير العام لمكافحة التخريب،

المدير المركزي لأمن الجيش.

ويجتمع هذا المجلس، بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية، في دورته العادية كلّما اقتضت الحاجة، للبتّ في كل مسألة تتعلّق بالأمن الوطني، سواء كانت ذات بعد داخلي أو خارجي.