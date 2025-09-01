-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يعقد اجتماع عمل حول تحضيرات افتتاح معرض التجارة البينية الإفريقية (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 597
  • 0
الرئيس تبون يعقد اجتماع عمل حول تحضيرات افتتاح معرض التجارة البينية الإفريقية (فيديو)
ح.م
جانب من الاجتماع

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية اجتماع عمل خاص بالتحضيرات لمراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية ( 2025 IATF).

وتحتضن الجزائر معرض التجارة البينية الإفريقية، في الفترة ما بين 4 و10 سبتمبر الجاري، بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من 75 دولة.

وينتظر أن تصل الاتفاقات التجارية والاستثمارات المبرمة خلال هذا الحدث الاقتصادي، المنظم بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، إلى 44 مليار دولار.

ويهدف المعرض الدولي إلى جمع الفاعلين من إفريقيا والعالم، لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في القارة. وتوفير منصة لربط مجموعة متنوعة من الأنشطة على غرار الصناعات الإبداعية، وصناعة السيارات، وغيرها.

مقالات ذات صلة
الزحام

الزحام

الحماية المدنية: تسجيل 13 حريقاً للغطاء النباتي في 9 ولايات

الحماية المدنية: تسجيل 13 حريقاً للغطاء النباتي في 9 ولايات

الدرك الوطني يقدم نصائح للقيادة الآمنة في الأجواء الحارة

الدرك الوطني يقدم نصائح للقيادة الآمنة في الأجواء الحارة

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 6 ولايات

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 6 ولايات

العالم العربي

العالم العربي

مخاطر المفرقعات في احتفالات المولد النبوي الشريف.. وزارة الصحة تُحذّر

مخاطر المفرقعات في احتفالات المولد النبوي الشريف.. وزارة الصحة تُحذّر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد