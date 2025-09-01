الرئيس تبون يعقد اجتماع عمل حول تحضيرات افتتاح معرض التجارة البينية الإفريقية (فيديو)

ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية اجتماع عمل خاص بالتحضيرات لمراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية ( 2025 IATF).

وتحتضن الجزائر معرض التجارة البينية الإفريقية، في الفترة ما بين 4 و10 سبتمبر الجاري، بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من 75 دولة.

وينتظر أن تصل الاتفاقات التجارية والاستثمارات المبرمة خلال هذا الحدث الاقتصادي، المنظم بقصر المعارض في الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، إلى 44 مليار دولار.

ويهدف المعرض الدولي إلى جمع الفاعلين من إفريقيا والعالم، لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في القارة. وتوفير منصة لربط مجموعة متنوعة من الأنشطة على غرار الصناعات الإبداعية، وصناعة السيارات، وغيرها.