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اقتصاد

الرئيس تبون يعقد اجتماع عمل لمتابعة تقدّم المشاريع المنجمية الكبرى

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعقد اجتماع عمل لمتابعة تقدّم المشاريع المنجمية الكبرى
ح.م
جانب من الاجتماع

عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، اجتماع عمل لمتابعة تقدم المشاريع المنجمية المُهَيكِلة.

وتتمثل المشاريع التي تناولها الاجتماع، حسب ما أوضحه بيان لرئاسة الجمهورية، في مشروع منجم الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة – وادي الكبريت- عنابة.

إلى جانب خط السكة الحديدية المنجمي الشرقي، ومشروع توسعة ميناء عنابة، ومركب معالجة خام حديد غارا جبيلات، بتوميات في ولاية بشار.

كما تناول اجتماع العمل متابعة تقدّم مشروع منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور في ولاية بجاية، يضيف المصدر.

وشارك في الاجتماع، كل من الوزير الأول ووزير الدولة المكلّف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، فضلا عن وزراء ومسؤولي القطاعات المعنية.

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