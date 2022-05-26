الرئيس تبون يعقد ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي

أهم ماجاء في ندوة الرئيس تبون مع نظيره الإيطالي:

الرئيس الإيطالي: أكدت مع نظيري الجزائري في محادثاتنا علاقة الصداقة والتعاون بين بلدينا

الرئيس تبون: ما سجلته الذاكرة الجزائرية لمواقف إيطاليا الصديقة جدّ إيجابي، منذ الثورة وإلى يومنا هذا

الرئيس تبون: ملتزمون بصيانة صداقتنا مع إيطاليا في جميع المجالات على غرار الطاقة

الرئيس تبون: نحن ملتزمون باحترام اتفاقاتنا في مجال التزويد بالطاقة مع إيطاليا

الرئيس تبون: ستعمل شركتا إيني وسوناطراك على التنقيب عن موارد إضافية من الغاز

الرئيس تبون: إيطاليا ستكون هي الطرف الموزّع للغاز الجزائري في أوروبا

الرئيس تبون: يمكن أن يكون هناك خط بحري لنقل الكهرباء من الجزائر إلى أوروبا عبر إيطاليا

الرئيس تبون: في مجال الطاقات المتجدّدة بدأنا في إنتاج الألواح الشمسية بالشراكة مع إيطاليا في بلعباس

الرئيس تبون: هناك تقارب كبير في الرؤى بين الجزائر وروما إزاء أهمّ القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك

الرئيس تبون: هناك دولتان ليست لها أي مصالح خاصة في ليبيا سوى استقرارها، وهي الجزائر وإيطاليا

رئيس الجمهورية يحظى باستقبال رسمي في القصر الجمهوري بروما

حظي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صباح الخميس، باستقبال رسمي في القصر الجمهوري بالعاصمة الإيطالية روما، من قبل نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

يأتي هذا في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون إلى إيطاليا منذ يوم الأربعاء، وتدوم ثلاثة أيام.

وأجرى رئيس الجمهورية محادثات على انفراد مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في مستهلّ اللقاء بينهما.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس تبون بالقصر الرئاسي “كورينالي” وفقا للأعراف والتقاليد الإيطالية، حيث تم الاستماع للنشيدين الوطنيين للبلدين واستعراض فرقة من الحرس الوطني الجمهوري الإيطالي التي أدت له التحية الشرفية.

بعدها صافح رئيس الجمهورية مستقبليه من كبار المسؤولين الإيطاليين وأخذ صورة تذكارية مع نظيره الإيطالي.

هذا أهمّ ما قاله الرئيس تبون في لقائه مع الجالية بإيطاليا

في 26 ماي 2022، التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأربعاء، بممثلين عن الجالية الوطنية بايطاليا. في خلال زيارة الدولة التي يجريها إلى البلاد.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد أكد الرئيس تبون أن اللقاء مع أفراد الجالية في بداية الزيارة، “يندرج في إطار الحرص الذي يوليه إلى ضرورة الاستماع لانشغالاتهم وتطلعاتهم”.

كما يهدف اللقاء إلى “إبراز دور أفراد الجالية في مشاركتهم في المسار التنموي والاقتصادي لوطنهم”.

ونوّه الرئيس في حديثه خلال اللقاء “بالمواقف التاريخية المشرفة لدولة إيطاليا تجاه الجزائر”. خاصة الدعم الذي كان يقدمه “صديق الجزائر فوق العادة، أنريكو ماتيي”.

وحول العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، لفت السيد تبون إلى أهمية الجزائر كمموّن رئيسي بالغاز للسوق الإيطالية.

الرئيس تبون: نسعى لرفع كميات الغاز المورّدة إلى إيطاليا

وقال الرئيس تبون: “الجزائر هي ثاني مموّن بالغاز للسوق الإيطالية، ونسعى لتعزيز الشراكة مع إيطاليا للقيام باكتشافات أخرى، لكي ترتفع الكميات الموجّهة لها، وتصبح الموزّع لهذه المادة في أوروبا”.

كما أكد الرئيس أن البلدان سيواصلان الاستثمار في الصناعات العسكرية والبحرية والإلكترونية، إلى جانب مجال المؤسسات الناشئة.

حسب الرئيس تبون الذي كشف بأن الطرف الإيطالي اقترح على الجانب الجزائري الاستفادة من مرافقة وتمويلات الصندوق الايطالي الخاص بالمؤسسات الناشئة والذي يحتوي على 3 مليار دولار.

وعلاوة على ذلك, يمكن للجزائر أن تستفيد.من التجربة الإيطالية فيما يتعلق بالقضاء على الاقتصاد الموازي, والذي تقلص في إيطاليا من معدل 70 بالمائة بعد الحرب العالمية الثانية إلى 15 بالمائة حاليا.

واعتبر أن هناك آفاقا واعدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين قائلا : “لا يوجد هناك حواجز بين الجزائر و إيطاليا.

نحن نتوافق في عدة ميادين ونصبو إلى تقوية الشراكة الاقتصادية في عدة مجالات على غرار صناعة السفن والطيران والصناعات الخفيفة مثل الصناعات الغذائية والأثاث”.

وردا على انشغالات وتساؤلات ممثلي الجالية الوطنية بايطاليا, دعا الرئيس تبون المتعاملين الجزائريين إلى إنشاء مشاريع مع نظرائهم الايطاليين مشيرا إلى أن الجزائر توفر كل التسهيلات الضرورية لتحقيق ذلك.

وقال أيضا, في صدد ذي صلة : “ليس هناك مانع لإنشاء بنك جزائري-إيطالي لمساعدة الجالية الموجودة بأوروبا لتحويل الأموال بطريقة قانونية, ولإنشاء مؤسسات مختلطة جزائرية-إيطالية, بما في ذلك في مجال الجيوفيزياء”.

كما دعا الباحثين الجزائريين المتواجدين في إيطاليا إلى خلق جمعيات وربط الاتصال ببلادهم لنقل المعرفة المكتسبة في الخارج والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأبرز, في هذا الإطار بعض الانجازات المحققة في مجال التكنولوجيات الفضائية, حيث أصبح لدى الجزائر ثلاثة أقمار صناعية وتسعى إلى صناعة أربعة أقمار أخرى.

“حان الوقت لتجسيد مشاريع حقيقية في مجال البحث العلمي والأبواب مفتوحة للجميع”, يقول الرئيس تبون.

وخلال اللقاء, تطرق رئيس الجمهورية كذلك إلى ظاهرة الهجرة غير الشرعية مؤكدا أن الجزائر تسعى بكل الوسائل لحراسة الحدود والشواطئ, ومحاربة منابع تغذية هذه الظاهرة.

وأشار الرئيس تبون إلى وجود عصابات منظمة تقوم بتجنيد الناس للهجرة غير الشرعية من أجل جمع المال, من خلال تقديم وعود كاذبة للشباب وإيهامهم بأنهم سيجدون جنة خارج وطنهم.

وتأسف لوقوع بعض المواطنين فريسة لهذه العصابات.

وفي معرض حديثه عن جهود الجزائر في محاربة هذه الظاهرة, أشار رئيس الجمهورية لتصريحات وزير داخلية دولة “متقدمة” إدعى فيها أن 7000 مهاجر جزائري غير شرعي يتواجدون في بلاده مع أن العدد الحقيقي لا يتجاوز 200 مهاجرا جزائريا.

وأكد الرئيس أن الهدف من هذه التصريحات هو المساس بسمعة الجزائر.

كما أبرز في ذات الإطار جهود الدولة في التكفل الاجتماعي بالمواطنين إذ أنه “في الوقت الذي نجد فيه الكثير من الدول منشغلة بالبحث عن توفير مادة الخبز لسكانها, تستمر الجزائر في توزيع السكنات”.

وأشار السيد تبون الى مكانة الجزائر المتقدمة ضمن التصنيف الدولي في مجال التغذية في العالم حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة للتغذية, فضلا عن نسبة الربط بالكهرباء التي تفوق المعدل العالمي وشبكة الغاز التي تمتد إلى أعالي جبال جرجرة والونشريس والأوراس, والعدد الهائل من المدارس التي شيدت في كل مكان من الوطن.

كما ذكر بجهود الدولة في قطاع التعليم حيث أن هناك 12 مليون تلميذ جزائري يزاولون الدراسة في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية إضافة إلى 7ر1 مليون جامعي.

ومن بين المشاريع الأخرى التي تم تجسيدها في الجانب الاجتماعي, أشار الرئيس إلى تأسيس منحة البطالة كشبه راتب شهري في الجزائر التي تعتبر البلد الوحيد في المنطقة الذي يمنحها.

وبعد أن أكد بأن الهجرة “رغبه إنسانية تتعامل معها الدولة بكل لطف ومرونة”, دعا الرئيس الجزائريين والجزائريات إلى “المساهمة في تطوير بلادهم أينما وجدوا”.

بالفيديو.. هكذا تم استقبال رئيس الجمهورية بمطار روما

وألقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، التحية على أعضاء السفارة الجزائرية بإيطاليا، لدى استقبالهم إياه، بمطار روما الدولي.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية كبار المسؤولين الايطاليين يتقدمهم وزير الخارجية لويجي دي مايو.

حل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ظهر الأربعاء، بمطار روما الدولي فيوميتشينو، ليوناردو دا فنشي وهذا في إطار زيارة الدولة التي يجريها إلى إيطاليا.

وغادر الرئيس تبون أرض الوطن ظهر الأربعاء، متجّها إلى إيطاليا. في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية صدر الثلاثاء: “بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام”.

وحسب المصدر ذاته: تكتسي الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.