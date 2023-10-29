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الجزائر

الرئيس تبون يعلن إطلاق برنامج الإسكان “عدل 3” العام المقبل

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعلن إطلاق برنامج الإسكان “عدل 3” العام المقبل
ح.م
جانب من الزيارة

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، خلال الزيارة التي يجريها إلى الجلفة، عن إطلاق برنامج الإسكان “عدل 3” عام 2024 المقبل.

وأشرف الرئيس تبون على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بالجلفة، في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى هذه الولاية.

وأجري اللقاء بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، وأعضاء الوفد الوزاري الهام المرافق للرئيس، إلى جانب والي الجلفة، وأعيان المنطقة، ومنتخبين محليين.

واستهلت النشاط الرئاسي بالوقوف دقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء فلسطين، الذين ارتقوا في العدوان الهمجي والوحشي الذي يشنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

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