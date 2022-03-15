الرئيس تبون يعلن عن استئناف التسجيلات لأداء مناسك العمرة أمام الجزائريين

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء، عن قرار باستئناف التسجيلات لأداء مناسك العمرة أمام الجزائريين.

وجاء في تغريدة للرئيس تبون على تويتر:” تقرَّر افتتاح التسجيلات لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443، أمام الجزائريين الراغبين في أداء هذه الشعيرة الدينية ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وكلّف رئيس الجمهورية الوزير الأول باتخاذ “التدابير اللازمة لإنجاح هذه العملية”، توضح تغريدة الرئاسة.

وتمّ تعليق رحلات الحج والعمرة في الجزائر منذ عدّة أشهر. في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة للحدّ من تفشي وباء كورونا في البلاد.