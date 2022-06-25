الرئيس تبون يعلن عن افتتاح الألعاب المتوسطية بوهران

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت، عن افتتاح الطبعة الـ 19 للألعاب المتوسطية وهران 2022 بالمركب الأولمبي “ميلود هدفي”.

الرئيس تبون يصل إلى ملعب المركب الأولمبي لافتتاح الألعاب المتوسطية

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم السبت إلى ملعب المركب الأولمبي “ميلود هدفي” للإشراف على افتتاح الطبعة الـ 19 للألعاب المتوسطية وهران 2022

كما وصل أمير دولة قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الملعب رفقة الرئيس تبون لحضور هذا الحفل كضيف شرف.

كما حضر هذا الحفل ضيوف مميزون أخرون على غرار كل من القبطانين حاكمي دولة “سان مارينو”، مارينو أوسكار مينا، و باولو رونديلي ونائب رئيس جمهورية تركيا، فؤاد أقطاي، ووزيرة الداخلية الايطالية، لوشيانا لموييزي والأمين العام لمنظمة الاتحاد من أجل المتوسط، كمال ناصر.

الرئيس تبون يتحادث على انفراد مع أمير دولة قطر

تحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، بوهران، على انفراد مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي سيحضر، كضيف شرف، مراسم افتتاح الدورة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.

الرئيس تبون يستقبل أمير دولة قطر بمطار وهران

استقبل رئيس جمهورية عبد المجيد تبون، السبت، بمطار وهران، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمطار وهران.

وحل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كضيف شرف في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها مدينة وهران.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ” بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يحل، السبت، بالجزائر، أمير دولة قطر الشقيقة، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ضيف شرف، في مراسم افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها مدينة وهران”.