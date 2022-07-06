-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يعلن عن فتح خط جوي بين الجزائر وإثيوبيا

الشروق أونلاين
  • 712
  • 0
الرئيس تبون يعلن عن فتح خط جوي بين الجزائر وإثيوبيا
ح.م
جانب من الاستقبال

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، عن الاتفاق مع نظيرته الإثيوبية ساهل وورك زيودي، على فتح خط نقل جوي يربط الجزائر العاصمة بأديس أبابا.

وجاء قرار فتح خط نقل جوي، في ندوة صحفية مشتركة بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيرته ساهل وورك زيودي، هذا الأربعاء.

وقال الرئيس تبون، أن اللقاء سمح بتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.

وأوضح “نحن فخورين بحضور رئيسة إثيوبيا في احتفال ستينية الاستقلال”.

وتؤدي رئيس إثيوبيا زيارة دولة إلى الجزائر على رأس وفد هام، بعدما حضرت الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ 60 للاستقلال.

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،”ساهل وورك زيودي”.

وتقوم رئيسة اثيوبيا بزيارة دولة إلى الجزائر على رأس وفد هام، بعدما حضرت الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ 60 للاستقلال.

مقالات ذات صلة
مجلة أمريكية: الجزائر تملك المقاتلة الأقوى إفريقيا وهذه مواصفاتها

مجلة أمريكية: الجزائر تملك المقاتلة الأقوى إفريقيا وهذه مواصفاتها

تأجيل محاكمة وزير المالية السابق محمد لوكال في قضية فساد

تأجيل محاكمة وزير المالية السابق محمد لوكال في قضية فساد

إلغاء شرط استئجار المقر لحاملي المشاريع

إلغاء شرط استئجار المقر لحاملي المشاريع

نقابة تثمن مراجعة قانون ممارسة الحق النقابي

نقابة تثمن مراجعة قانون ممارسة الحق النقابي

الرئيس تبون يعلن فتح الحدود البرية مع تونس ابتداء من 15 جويلية

الرئيس تبون يعلن فتح الحدود البرية مع تونس ابتداء من 15 جويلية

جزائريون يؤجّلون شراء الأضاحي إلى الساعات الأخيرة..

جزائريون يؤجّلون شراء الأضاحي إلى الساعات الأخيرة..

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد