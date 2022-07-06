الرئيس تبون يعلن عن فتح خط جوي بين الجزائر وإثيوبيا

جانب من الاستقبال

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، عن الاتفاق مع نظيرته الإثيوبية ساهل وورك زيودي، على فتح خط نقل جوي يربط الجزائر العاصمة بأديس أبابا.

وجاء قرار فتح خط نقل جوي، في ندوة صحفية مشتركة بين الرئيس عبد المجيد تبون ونظيرته ساهل وورك زيودي، هذا الأربعاء.

وقال الرئيس تبون، أن اللقاء سمح بتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.

وأوضح “نحن فخورين بحضور رئيسة إثيوبيا في احتفال ستينية الاستقلال”.

وتؤدي رئيس إثيوبيا زيارة دولة إلى الجزائر على رأس وفد هام، بعدما حضرت الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ 60 للاستقلال.

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية،”ساهل وورك زيودي”.

وتقوم رئيسة اثيوبيا بزيارة دولة إلى الجزائر على رأس وفد هام، بعدما حضرت الاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ 60 للاستقلال.