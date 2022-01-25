الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن

عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية إلى مصر دامت يومين.

وكان في إستقبال رئيس الجمهورية عند وصوله إلى مطار هواري بومدين، كل من الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وكذا الفريق السعيد شنقريحة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

الرئيس تبون ينهي زيارته إلى مصر

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، زيارته إلى جمهورية مصر العربية، حيث غادر القاهرة، عائدا إلى أرض الوطن، عقب زيارة عمل و أخوة دامت يومين.

وكان في توديعه بمطار القاهرة الدولي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و كبار مسؤولي الدولة المصرية.

وأجرى الرئيس تبون خلال هذه الزيارة محادثات ثنائية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي خصه باستقبال رسمي بقصر الاتحادية الرئاسي بالعاصمة القاهرة.

وبحث الرئيسان خلال هذه المحادثات سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر و مصر والتنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بالصور..الرئيس تبون يلتقي بالجالية الوطنية في مصر

التقى رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، الاثنين، أفراد من الجالية الوطنية بمصر، في مقر إقامته بالقاهرة.

‏‎رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يُستقبل من طرف الرئيس المصري

استُقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، لدى وصوله إلى مطار القاهرة، من طرف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

حل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم بجمهورية مصر العربية في إطار زيارة عمل و إخوة تدوم يومين.

وكان في استقبال الرئيس تبون بمطار القاهرة الدولي, الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين في الدولة المصرية.

ويرافق رئيس الجمهورية وفد وزاري هام في هذه الزيارة إلى مصر، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، بما يرقى لمستوى العلاقات التاريخية و السياسية بين الدولتين.

بالصور.. الرئيس تبون يتوجه إلى مصر في زيارة عمل

توجه الرئيس عبد المجيد تبون الاثنين إلى مصر في زيارة عمل واخوة تدوم يومين لبحث التعاون وقضايا ذات اهتمام مشترك.

والأحد أكد بيان لرئاسة الجمهورية: يشرع السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من الإثنين 24 جانفي 2022.