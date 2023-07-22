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الجزائر

الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن بعد جولة ثلاثية

الشروق أونلاين
  • 1986
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الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن بعد جولة ثلاثية
ح.م
الرئيس تبون يغادر تركيا

حلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء السبت بأرض الوطن، بعد جولة ثلاثية قادته إلى كل من قطر والصين وتركيا.

وكان في توديع الرئيس تبون في محطته الأخيرة بتركيا، الوزيرة التركية للأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش. وهي السفيرة السابقة لأنقرة لدى الجزائر.

ونشرت رئاسة الجمهورية مقطع فيديو يظهر لحظة توديع رئيس تركيا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. عقب مأدبة غداء أقامها على شرفه بقصر السلاطين في إسطنبول.

وحلّ الرئيس تبون أمس الجمعة بتركيا، قادما إليها من الصين، حيث أدى زيارة دولة مدتها 5 أيام، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وأجرى الرئيس تبون محادثات موسعة ثم على انفراد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بقصر السلاطين في إسطنبول.

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