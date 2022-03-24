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الرئيس تبون يعين عبد الله منجي وزيرا للنقل
الجزائر

الرئيس تبون يعين عبد الله منجي وزيرا للنقل

الشروق أونلاين
  • 20011
  • 3
الرئيس تبون يعين عبد الله منجي وزيرا للنقل
أرشيف
وزير النقل الجديد عبد الله منجي

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، عبد الله منجي وزيرا للنقل خلفا للوزير المقال عيسى بكاي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “وقع، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعد استشارة الوزير الأول، مرسوما رئاسيا، يعين بمقتضاه السيد عبد الله منجي وزيرا للنقل”.

وعبد الله منجي هو الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ جانفي 2020.

إنهاء مهام وزير النقل عيسى بكاي

ويوم 10 مارس 2022، أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي. “لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وجاء في بيان للرئاسة: “بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان أنهى، اليوم، رئيس الجمهور عبد المجيد تبون، مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وتابع البيان:”كلّف الرئيس وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزرارة النقل بالنيابة”.

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التعليقات
3
  • فريفط زكريا

    الجزائر الأولى يجب أن نتبع هذه السياسة حتى ننجح مثل الدول المتقدمة.. اي وزير او مسؤول فاشل او ضعيف .. يقال و يحاسب ... هكذا تستقيم الجزائر

    -3
  • محمد

    ايضا اللجنه العمليه مسؤوله عن اخطاء و ليس خطأ واحد حين عزلت الجزائر عن العالم الخارجي لسنتين في حين كل الدول الغربيه و امريكا كانت الاجواء فيها مفتوحه هل هذه اللجنه تفهم أكثر من الامريكان او الاوربيين ؟ انشر الله يرحم والديك سنتين و لم نعرف كيف الطريق لرؤيه اهلنا من يتحمل مثل هذا الذنب و ليس الخطأ وهل تكفي الاقاله عقوبه له ؟

    16
  • banix

    ما هو هذا الخطأ الفادح ؟

    63

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