الرئيس تبون يعين عبد الله منجي وزيرا للنقل

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، عبد الله منجي وزيرا للنقل خلفا للوزير المقال عيسى بكاي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “وقع، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعد استشارة الوزير الأول، مرسوما رئاسيا، يعين بمقتضاه السيد عبد الله منجي وزيرا للنقل”.

وعبد الله منجي هو الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية منذ جانفي 2020.

إنهاء مهام وزير النقل عيسى بكاي

ويوم 10 مارس 2022، أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام وزير النقل عيسى بكاي. “لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وجاء في بيان للرئاسة: “بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمان أنهى، اليوم، رئيس الجمهور عبد المجيد تبون، مهامّ وزير النقل السيد عيسى بكاي، لارتكابه خطأً فادحا، خلال ممارسته مهامّه”.

وتابع البيان:”كلّف الرئيس وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزرارة النقل بالنيابة”.