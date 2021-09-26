الرئيس تبون يعين مدير ديوان وناطق رسمي للرئاسة

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، عبد العزيز خلف مديرا لديوان رئاسة الجمهورية وسمير عقون ناطقا رسميا لها.

وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن تعيين عبد العزيز خلف جاء خلفا لنور الدين بغداد الدايج الذي استدعي لمهام أخرى.

بيان رئاسة الجمهورية:

وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه السيد عبد العزيز خلف مديرا لديوان رئاسة الجمهورية خلفا للسيد نور الدين بغداد الدايج الذي استدعي لمهام أخرى.

كما وقّع السيّد الرئيس مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه السيّد سمير عقون ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية.