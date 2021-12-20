أمضي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن تعيـين أعضاء المجلس الوطني للـبحـث العـلمي والتكنولوجيات.

وجاء ضمن ذات المرسوم الذي أمضاه رئيس الجمهورية، العالم بلقاسم حبة بصفته عضوا بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

ووفقا للمرسوم الرئاسي يتكون المجلس الوطني للـبحـث العـلمي والتكنولوجيات من 44 عضوا.

أعضاء المجلس الوطني للـبحـث العـلمي والتكنولوجيات

1-نجيب بعداش.

2-لويزة بوعلوش مجقون.

3-أمين بودغن سطمبولي.

4-بلقاسم دراوي.

5-رشيد حمادوش.

6-سمير حنشي.

7-ليلى حوتي.

8-لطيفة كسوري.

9-فاطمة الزهراء لعلام.

10-نورة منصوري.

11-لطيفة نقادي.

12-عمور بوحجر.

13-عبد الوهاب شيكوش.

14-حسين هجرس.

15-محمـد الشريف بنودية.

16-إيدير بيطام.

17-يوسف رمرام.

18-عبد السلام صغور.

19-نسيم سغواني.

20-عبد القادر قليز.

21-وسيمة لخضاري.

22-العربي شاهد.

23-ابراهيم موحوش.

24-محمـد بوجلال.

25-محمـد بورنان.

26-بلقاسم حبة.

27-مليك معزة.

28-نادية معيزي مرسلي.

29-عبد الحميد ملوك.

30-مريم مراد.

31-كمال يوسف تومي.

32-توفيق حكار.

33-لخضر رخروخ.

34-فطوم أقاسم.

35-شاهر بولخراص.

36-ابراهيم لزرق.

37-ياسين مزيتي.

38-براهيم بعزيز.

39-حفيظة سمهان بن شعبان.

40-أمينة بودوخة.

41-جمال ربقي.

42-جوهرة بلعبيد.

43-عزيز داودي.

44-محمـد شهرة