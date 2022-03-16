الرئيس تبون يعيّن أبو جرة سلطاني وكمال بوشامة عضوين في مجلس الأمة
عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأربعاء، كلّ من أبوجرة سلطاني وكمال بوشامة عضوين في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي.
وسبق لكمال بوشامة أن شغل عدّة مناصب وزارية ودبلوماسية. على غرار منصب سفير للجزائر في سوريا.
أمّا أبو جرة سلطاني فهو الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم. وقد تولى هو الآخر حقائب وزارية في حكومات سابقة.
#هام#بيان
بمقتضى أحكام المادتين 91 الفقرة 07، و121 الفقرة 03 من الدستور، والمرسوم الرئاسي الموقّع، اليوم 13 شعبان 1443هـ، الموافق 16 مارس 2022 عيّن، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كلا من السيد كمال بوشامة، والسيد أبوجرة سلطاني، عضوين، في مجلس الأمة، ضمن الثلث الرئاسي.
— Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) March 16, 2022