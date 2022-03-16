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الجزائر

الرئيس تبون يعيّن أبو جرة سلطاني وكمال بوشامة عضوين في مجلس الأمة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعيّن أبو جرة سلطاني وكمال بوشامة عضوين في مجلس الأمة

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الأربعاء، كلّ من أبوجرة سلطاني وكمال بوشامة عضوين في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي.

وسبق لكمال بوشامة أن شغل عدّة مناصب وزارية ودبلوماسية. على غرار منصب سفير للجزائر في سوريا.

أمّا أبو جرة سلطاني فهو الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم. وقد تولى هو الآخر حقائب وزارية في حكومات سابقة.

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