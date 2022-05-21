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الجزائر

الرئيس تبون يعيّن رؤساء ومحافظي الدولة في 6 محاكم

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يعيّن رؤساء ومحافظي الدولة في 6 محاكم
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رئيس الجمهورية

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، عددا من رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف، ومحافظي الدولة لدى المحاكم.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري، يتعلّق الأمر بالتعيينات التالية:

رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف:

  • عبد الله زياني (بشار)،
  • عبد القادر حمدان (تامنغست)،
  • صليحة عواق (الجزائر)،
  • كمال حليمي (قسنطينة)،
  • نصر الدين عمران (ورقلة)،
  • عبد الرحمان بن حميدة (وهران).

محافظي الدولة لدى المحاكم:

  • مصطفى عبدي (بشار)،
  • محمد الأمين صباحي (تامنغست)،
  • محمد بن لخضر بن عبد الله (الجزائر)،
  • عبد الوهاب بوناب (قسنطينة)،
  • السعيد شيشة (ورقلة)،
  • عبد القادر فارس (وهران).
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