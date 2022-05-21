الرئيس تبون يعيّن رؤساء ومحافظي الدولة في 6 محاكم

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، عددا من رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف، ومحافظي الدولة لدى المحاكم.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري، يتعلّق الأمر بالتعيينات التالية:

رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف:

عبد الله زياني (بشار)،

عبد القادر حمدان (تامنغست)،

صليحة عواق (الجزائر)،

كمال حليمي (قسنطينة)،

نصر الدين عمران (ورقلة)،

عبد الرحمان بن حميدة (وهران).

محافظي الدولة لدى المحاكم: