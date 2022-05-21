الرئيس تبون يعيّن رؤساء ومحافظي الدولة في 6 محاكم
عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، عددا من رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف، ومحافظي الدولة لدى المحاكم.
وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري، يتعلّق الأمر بالتعيينات التالية:
رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف:
- عبد الله زياني (بشار)،
- عبد القادر حمدان (تامنغست)،
- صليحة عواق (الجزائر)،
- كمال حليمي (قسنطينة)،
- نصر الدين عمران (ورقلة)،
- عبد الرحمان بن حميدة (وهران).
محافظي الدولة لدى المحاكم:
- مصطفى عبدي (بشار)،
- محمد الأمين صباحي (تامنغست)،
- محمد بن لخضر بن عبد الله (الجزائر)،
- عبد الوهاب بوناب (قسنطينة)،
- السعيد شيشة (ورقلة)،
- عبد القادر فارس (وهران).