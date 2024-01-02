الرئيس تبون يعيّن سامي مجوبي واليا لغليزان

بعد استشارة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين سامي مجوبي واليا لغليزان.

وكان الرئيس تبون قد أنهى مهام والي غليزان السابق عبد السلام لكحل عياط شهر نوفمبر الماضي. إلى جانب رئيس دائرة زمورة، ومسؤولين في قطاع التربية بنفس الولاية.

وقال بيان للرئاسة آنذاك أن إجراءات الرئيس جاءت “بعد ثبوت تقاعس (المسؤولين المعنيين) في تطبيق تعليماته. واكتشاف وجود تقارير كاذبة تخفي الحقائق في تنفيذ برامج التنمية بالولاية”.

وسبق لوالي غليزان الجديد سامي مجوبي، أن شغل منصب أمين عام ولاية، بكل من ولايتي عين تيموشنت والطارف.