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الرئيس تبون يغادر أرض الوطن في زيارة دولة إلى إيطاليا

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يغادر أرض الوطن في زيارة دولة إلى إيطاليا

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أرض الوطن ظهر الأربعاء، متجّها إلى إيطاليا. في زيارة دولة تدوم ثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية صدر الثلاثاء: “بدعوة من رئيس جمهورية إيطاليا السيد سيرجيو ماتاريلا، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ابتداء من يوم غد، في زيارة دولة، إلى جمهورية إيطاليا تدوم ثلاثة أيام”.

وحسب المصدر ذاته: تكتسي الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجالات، وبخاصة الجانب الاقتصادي، ضمن رؤية جديدة للرئيسين، تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة للحوار والتعاون الاستراتيجي، بين البلدين الجارين والصديقين.

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