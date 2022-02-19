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الجزائر

الرئيس تبون يغادر الجزائر متوجها إلى قطر

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يغادر الجزائر متوجها إلى قطر

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، الجزائر متوجها إلى قطر في زيارة رسمية تدوم يومين.

وكان في توديع رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

ويوم 18 فيفري 2022 قال بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون سيشرع بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير  قطر الشقيقة، في زيارة دولة، إلى دولة قطر ، تدوم يومين، ابتداء من 19 فيفري 2022.

وجاءفي بيان لرئاسة الجمهورية، الجمعة “تدخل الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما”.

وتابع البيان “كما سيشارك السيد الرئيس في القمة السادسة، لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة”.

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