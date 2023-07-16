الرئيس تبون يغادر قطر متوجّها إلى الصين في زيارة رسمية

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دولة قطر، متوجّها إلى الصين. بعد زيارة العمل التي أجراها إلى الدوحة.

وتبدأ زيارة الرئيس الجزائري الرسمية إلى بكين، بداية من غد الإثنين 17 جويلية 2023، حسب ما أكده بيان للرئاسة.

وقبل ذلك، استقبل الرئيس تبون بمقر إقامته في الدوحة، رئيس مجمع قطر للاستثمار معتز الخياط.

هذا ما قال أمير قطر عن مباحثاته مع الرئيس تبون

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يوم الأحد، أهمية المباحثات التي أجراها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي يجري زيارة عمل إلى البلاد.

وقال الأمير تميم في تغريدة على تويتر:”سررت باستقبال أخي الرئيس عبد المجيد تبون، وبالمباحثات التي أجريناها اليوم حول سبل دعم العلاقات الأخوية الراسخة بين قطر والجزائر”.

قبل أن يتابع:”بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير ومصلحة شعوبنا”.

واستُقبل الرئيس تبون يوم الأحد، من قبل أمير دولة قطر بالديوان الأميري في الدوحة، في ثاني أيام زيارته إلى قطر.

وبحث القائدان خلال جلسة محادثات رسمية “سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. إلى جانب القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية”.

سررت باستقبال أخي الرئيس عبد المجيد تبون وبالمباحثات التي أجريناها اليوم حول سبل دعم العلاقات الأخوية الراسخة بين قطر والجزائر، بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وآفاق تعزيز العمل العربي المشترك لما فيه خير ومصلحة شعوبنا. pic.twitter.com/npg73UFzQk — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 16, 2023

وحلّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت بقطر، في زيارة عمل يجريها إلى البلاد يومي 15 و16 جويلية.

واستقبل الرئيس تبون، حسب ما تظهره مقاطع فيديو نشرتها الرئاسة، من قبل أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ورافقت الطائرة الرئاسية عند إقلاعها في الأجواء الجزائرية، مقاتلات تابعة للجيش الوطني الشعبي، وفق المصدر ذاته.

وبعد قطر، ينتظر أن ينتقل الرئيس الجزائري في زيارة رسمية إلى الصين، بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ، بداية من الإثنين المقبل.