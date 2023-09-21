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الرئيس تبون يغادر نيويورك عائدا إلى الجزائر (فيديو)
الجزائر
بعد مشاركته في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس تبون يغادر نيويورك عائدا إلى الجزائر (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يغادر نيويورك عائدا إلى الجزائر (فيديو)
مغادرة الرئيس تبون نيويورك

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نيويورك، عائدا إلى أرض الوطن بعد مشاركته في أشغال الدورة العادية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك الرئيس تبون في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى خطابا أمام رؤساء وممثلي جميع الدول الـ193 العضوة، بمقر المنظمة في نيويورك.

كما التقى رئيس الجمهورية وأجرى محادثات مع كبار القادة والرؤساء وممثلي الدول بنيويورك، على هامش مشاركتهم في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت له محادثات مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا. والتقى أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، حيث وقّع على السجل الذهبي للأمم المتحدة.

وأشرف رئيس الجمهورية مع نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل، على محادثات بين وفدي البلدين، والتقى مع رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، ورئيس ليبيريا جورج ويا.

“ومحادثات مع رئيس جمهورية ترينيداد وتوباغو دينيس فرانسيس، بصفته رئيس الدورة الـحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

كما استقبل بمقر الأمم المتحدة، رئيس الوفد التونسي المشارك في الدورة نبيل عمار، ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وقبل ذلك كانت له محادثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ومحادثات موسعة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان شملت وفدي البلدين.

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