الرئيس تبون يفتتح معرض الجزائر الدولي بمشاركة 20 دولة

بعد سنتين من الغياب

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة على افتتاح معرض الجزائر الدولي الـ 53 الذي يعرف مشاركة 20 دولة و698 مؤسسة.

كان في استقبال الرئيس تبون بمدخل قصر المعارض (الصنوبر البحري) الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ووزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

وحضر مراسم الافتتاح الرسمي أعضاء من الحكومة وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وجاء هذا المعرض، بعد غياب دام سنتين ليحصي زيادة في المشاركة بنسبة 41 بالمائة مقارنة بآخر طبعة، ليفتح بذلك المجال للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، لتبادل الرؤى والأفكار والمبادرات، وخلق فرص لتطوير علاقات تجارية جديدة.

ومن المرتقب أن يشارك في هذا المعرض الممتد من 13 إلى 17 يونيو الجاري، أزيد من 700 مؤسسة من بينها 530 عارض جزائري (147 مؤسسة عمومية و383 مؤسسة خاصة)، و187 عارض أجنبي.

وتنتمي المؤسسات الجزائرية المشاركة في معرض الجزائر الدولي إلى قطاع الصناعات الإلكترونية والكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية (42 مؤسسة) والصناعات الغذائية (68 مؤسسة) والخدمات (66 مؤسسة) والصناعات الكيميائية والبتروكيمياء (87 مؤسسة) والصناعات الميكانيكية (68 مؤسسة) والصناعات المصنعة (35 مؤسسة) والصناعات التقليدية (100 مؤسسة) والبناء والأشغال العمومية (45 مؤسسة) إضافة إلى 19 مؤسسة أجنبية ناشطة في الجزائر.

وستشارك وزارة الدفاع الوطني لأول مرة في هذا المعرض بـ19 مؤسسة، تمثل وحدات الإنتاج ذات الطابع الاقتصادي في قطاع الصناعة الميكانيكية، النسيج، وبناء السفن.

وستكون الولايات المتحدة الأمريكية ضيفة شرف هذه الطبعة، ممثلة بـ35 عارضا يمثلون قطاعات الطاقة، البناء، الزراعة، المواد الغذائية، الموارد المائية، البيئة، صناعة الطيران، التعليم.