الرئيس تبون يقترح 7 آليات لتعزيز مكافحة الإرهاب في إفريقيا

قدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقريره عن تطوّر التهديد الإرهابي في إفريقيا، وآليات مكافحته، باعتباره قائدا للاتحاد الإفريقي في مسائل مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف.

ويأتي هذا التقرير في إطار التحضيرات الجارية لعقد القمة الاستثنائية الـ16 للاتحاد الإفريقي في مالابو (غينيا الاستوائية)، يوم 28 ماي الجاري.

ويهدف التقرير الذي رفعته الرئاسة الجزائرية، إلى إثراء مداولات رؤساء الدول الإفريقية في أشغال القمة الاستثنائية.

ويتضمّن التقرير شرحا للعوامل التي ساعدت على انتشار الإرهاب في جميع أنحاء العالم، على غرار القارة الإفريقية.

كما يشدّد على ضرورة وضع قضية الإرهاب على رأس الأولويات في إفريقيا. ويقترح بناء على ذلك، سلسلة من الإجراءات لتعزيز القدرات الفردية والجماعية للبلدان الإفريقية في مجال مكافحة هذه الآفة: