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الرئيس تبون يقرر تخصيص 1 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في إفريقيا
الجزائر

الرئيس تبون يقرر تخصيص 1 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في إفريقيا

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يقرر تخصيص 1 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في إفريقيا
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، عن قرار بتخصيص مبلغ بقيمة 1 مليار دولار أمريكي، لفائدة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بحيث توجّه لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية.

جاء ذلك في كلمة الرئيس تبون أمام القمة الـ 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

وأكد الرئيس الجزائري في كلمته أن هذه الخطوة تأتي “قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية”. وأوضح:

قررت ضخ مبلغ مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الإفريقية. لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا، أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في القارة.

“وستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية، بالتنسيق مع الدول الإفريقية الراغبة في الاستفادة منها”، يضيف الرئيس تبون.

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