-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون يقرر حدادا وطنيا ليوم واحد تضامنا مع عائلات ضحايا حادث وادي الحراش

الشروق أونلاين
  • 1135
  • 0
الرئيس تبون يقرر حدادا وطنيا ليوم واحد تضامنا مع عائلات ضحايا حادث وادي الحراش
ح.م
رئيس الجمهورية

قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الجمعة، حدادا وطنيا ليوم واحد، تضامنا مع عائلات ضحايا حادث سقوط حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش بالعاصمة.

وأسفر الحادث عن وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين، بينهم اثنان في حالة حرجة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، سيكون الحداد الوطني “بدءًا من مساء اليوم، مع تنكيس الراية الوطنية. على إثر الكارثة التي وقعت بوادي الحراش، وأودت بحياة 18 مواطنا”.

ووجّه رئيس الجمهورية رسالة تعزية إلى أسر ضحايا حادث انحراف وسقوط حافلة لنقل المسافرين بوادي الحراش في العاصمة.

وجاء في تعزية الرئيس تبون:”بكل حزن وأسى، أترحم على أرواح مواطنينا الذين وافتهم المنية إثر الحادث الأليم، الذي تسبب فيه سقوط حافلة نقل بوادي الحراش”.

“وبهذا المصاب الجلل الذي تأثرنا به جميعا، أتقدم بتعازيّ الخالصة، وصادق المواساة لأسر الضحايا. وأدعو الله القدير أن يغفر لموتانا ويسكنهم فسيح الجنان، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله”، يضيف الرئيس.

مقالات ذات صلة
زيد الخير يجري بالقاهرة محادثات مع أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

زيد الخير يجري بالقاهرة محادثات مع أمين عام الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين جراء سقوط حافلة في واد الحراش

وفاة 18 شخصا وإصابة 23 آخرين جراء سقوط حافلة في واد الحراش

جرائم الدرون والجراحة الروبوتية.. ملفات أمام القضاء تواجه فجوة قانونية!

جرائم الدرون والجراحة الروبوتية.. ملفات أمام القضاء تواجه فجوة قانونية!

اندلاع حرائق غابية في عدد من ولايات الوطن

اندلاع حرائق غابية في عدد من ولايات الوطن

الدبلوماسية الجزائرية تحارب الحل الوهمي للاحتلال في الصحراء الغربيّة

الدبلوماسية الجزائرية تحارب الحل الوهمي للاحتلال في الصحراء الغربيّة

الشقق المفروشة ملاذ العائلات للهروب من تكاليف الفنادق

الشقق المفروشة ملاذ العائلات للهروب من تكاليف الفنادق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد