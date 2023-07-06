الرئيس تبون يقرر منح 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار. للمساعدة في إعادة إعمار جنين الفلسطينية، بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيّمها.

وجاء في بيان للرئاسة أن قرار الرئيس تبون يأتي “على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيّمها في الضفة الغربية”.

وأشار بيان الرئاسة الجزائرية إلى أن عدوان الاحتلال “خلّف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العُزل، وألحق دمارا في البنى التحتية. مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجىء آمنة”.

“وتعرب الجزائر مجددا عن تضامنها الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة. وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، يضيف البيان.

من جهته، تقدم رئيس دولة فلسطين محمود عباس “ببالغ الشكر والتقدير للرئيس تبون على قراره بمنح مساهمة مالية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة ومخيم جنين”.

وأعرب عباس، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، عن “تقديره للرئيس الجزائري وحكومته على الدعم السياسي والاقتصادي الذي تواصل الجزائر تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني”.