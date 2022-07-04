الرئيس تبون يقلد الفريق شنقريحة رتبة فريق أول

قلد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الإثنين، بقصر الشعب الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رتبة فريق أول .

وأشرف رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون على تقليد الرتب وإسداء الاوسمة لضباط الجيش الوطني الشعبي بمناسبة الذكرى 60 لعيدي الاستقلال والشباب.

وعام 2020، تمت ترقية رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من لواء إلى رتبة فريق.

وأصبح السعيد شنقريحة ثاني ضابط برتبة فريق أول في الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري.