-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بأمر من الرئيس تبون.. فتح مركز ثقافي جزائري في روسيا (فيديو)
الجزائر
ساهم في نزع الألغام في خطي شال وموريس

الرئيس تبون يقلّد أندريا كولوفيتش بافينكو وسام الاستحقاق الوطني (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 454
  • 0
الرئيس تبون يقلّد أندريا كولوفيتش بافينكو وسام الاستحقاق الوطني (فيديو)
ح.م
الرئيس تبون يقلّد صديق الثورة الجزائرية وسام الاستحقاق

قلّد رئيس الجمهورية عبد المجيد صديق الثورة الجزائرية أندريا كولوفيتش بافينكو وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد قُلّد بافينكو الوسام الجزائري “عرفانا لتضحياته الكبيرة. ومساهمته في نزع الألغام في خطي شال وموريس”.

وحلّ الرئيس تبون مساء الثلاثاء، بعاصمة روسيا موسكو. في إطار زيارة دولة تدوم لثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ودرجة “عشير” هي إحدى درجات أوسمة الاستحقاق الوطني الثلاثة في الجزائر، التي تمنح للمواطنين والأجانب الذين قدموا خدمة للدولة الجزائرية.

مقالات ذات صلة
بيان مجلس الوزراء ليوم الأحد 11 جوان 2023

بيان مجلس الوزراء ليوم الأحد 11 جوان 2023

الرياضيات ترفع المعنويات

الرياضيات ترفع المعنويات

بكالوريا 2023!

بكالوريا 2023!

وزارة المالية تتدخل لتصويب عمل المراقبين الميزانياتيين

وزارة المالية تتدخل لتصويب عمل المراقبين الميزانياتيين

هؤلاء معنيّون بإيداع ملفات “الفيزا” في مراكز مقدمي الخدمات

هؤلاء معنيّون بإيداع ملفات “الفيزا” في مراكز مقدمي الخدمات

أسعار كباش العيد!

أسعار كباش العيد!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد