الرئيس تبون يقلّد أندريا كولوفيتش بافينكو وسام الاستحقاق الوطني (فيديو)

ساهم في نزع الألغام في خطي شال وموريس

قلّد رئيس الجمهورية عبد المجيد صديق الثورة الجزائرية أندريا كولوفيتش بافينكو وسام الاستحقاق الوطني بدرجة عشير.

وحسب ما ذكره بيان للرئاسة، فقد قُلّد بافينكو الوسام الجزائري “عرفانا لتضحياته الكبيرة. ومساهمته في نزع الألغام في خطي شال وموريس”.

وحلّ الرئيس تبون مساء الثلاثاء، بعاصمة روسيا موسكو. في إطار زيارة دولة تدوم لثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ودرجة “عشير” هي إحدى درجات أوسمة الاستحقاق الوطني الثلاثة في الجزائر، التي تمنح للمواطنين والأجانب الذين قدموا خدمة للدولة الجزائرية.