الرئيس تبون يكرم أبطال الجزائر في الألعاب العربية
سيكرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرياضيون الجزائريون في منافسة الألعاب الرياضية العربية في طبعتها الخامسة عشر الجزائر 2023.
وأفاد بيان لوزارة الشباب والرياضة أن الرئيس تبون “سيستقبل أبطال الجزائر الذين رفعوا الراية الوطنية عاليا، ويخصهم بتكريم على تألقهم المستحق”.
يذكر أنّ الرياضيين الجزائريين توجوا بـ 253 ميدالية، خلال هذه المنافسة العربية التي احتضنتها الجزائر.
وجاء في بيان الوزارة:
على إثر النتائج التي حققها الرياضيون الجزائريون بالألعاب الرياضية العربية في طبعتها الخامسة عشر الجزائر 2023 ، و التي توجت بـ 253 ميدالية ، سيستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أبطال الجزائر الذين رفعوا الراية الوطنية عاليا في سماء هذا الوطن المفدى ، و يخصهم بتكريم على تألقهم المستحق في رفع اسم الجزائر عاليا