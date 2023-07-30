الرئيس تبون يكرم أبطال الجزائر في الألعاب العربية

سيكرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرياضيون الجزائريون في منافسة الألعاب الرياضية العربية في طبعتها الخامسة عشر الجزائر 2023.

وأفاد بيان لوزارة الشباب والرياضة أن الرئيس تبون “سيستقبل أبطال الجزائر الذين رفعوا الراية الوطنية عاليا، ويخصهم بتكريم على تألقهم المستحق”.

يذكر أنّ الرياضيين الجزائريين توجوا بـ 253 ميدالية، خلال هذه المنافسة العربية التي احتضنتها الجزائر.

وجاء في بيان الوزارة: