الرئيس تبون يكرم الرئيس الأسبق اليامين زروال وقيادات عسكرية سابقة

كرّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرئيس الأسبق اليامين زروال وعددا من القيادات العسكرية السابقة بمناسبة اليوم الوطني للجيش.

وأشرف الرئيس تبون، الخميس، على حفل تكريمي بنادي الجيش بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجيش حيث تم تكريم كل من الرئيس الأسبق ووزير الدفاع الأسبق اليامين زروال، ورئيس دائرة الاستعلام والأمن سابقا محمد مدين عضو جيش التحرير الوطني، واللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق وعضو جيش التحرير الوطني سابقا.

كما تم تكريم سليم سعدي عضو جيش التحرير الوطني وقائد ناحية عسكرية سابق، واللواء حسين بن حديد عضو جيش التحرير الوطني سابقا وقائد ناحية عسكرية سابق والعميد محمد بتشين عضو جيش التحرير الوطني سابقا ومدير مركزي سابق لأمن الجيش، والعميد عبد المجيد الشريف عضو جيش التحرير الوطني قائد الأكاديمية العسكرية سابقا.

وقال منشط حفل التكريم إن غياب المكرمين بسبب دواعي صحية وستسلم لهم شهادات التكريم في بيوتهم بعد تعذر حضورهم.

الرئيس تبون يكرّم متقاعدي الجيش الوطني الشعبي

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى النادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة، للإشراف على حفل تكريمي على شرف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي.

كما يخص التكريم عائلات شهداء الواجب الوطني ومعطوبي وكبار جرحى الجيش الوطني الشعبي في إطار مكافحة الإرهاب.