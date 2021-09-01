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الجزائر

الرئيس تبون يكرم المتفوقات في البطولة العالمية للحساب الذهني

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يكرم المتفوقات في البطولة العالمية للحساب الذهني

كرم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، المتفوقات في البطولة العالمية للحساب الذهني.

واستقبل رئيس الجمهورية بمكتبه التلميذات المتفوقات داخل مكتبه، بالإضافة  إلى عائلات المكونين وعائلات المتفوقين.

وقال رئيس الجمهورية خلال استقباله للمتفوقات “بالرياضيات والعلوم تبنى الدول وتتقدم”.

ويتعلق الأمر بكل من البنت رحاحلة ريتاج سجود، صاحبة الـ 11 ربيعا، التي تحصلت على لقب البطولة العالمية في الحساب الذهني، وعدالة أنفال عبد الرحمان وملاك آية الرحمان اللتين كانتا من بين الفائزين العشر الأوائل في ذات المسابقة.

وقد جرى حفل التكريم بمقر رئاسة الجمهورية حضور كل من وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد، مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نورالدين بغداد الدايج، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، محمد الأمين مساعيد.

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