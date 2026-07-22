الرئيس تبون يكرم المتفوقين الأوائل في البكالوريا والبيام

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، على مراسم تكريم المتفوقين الأوائل وطنيا في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، دورة 2026.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن مراسم التكريم جرت بقصر الشعب، وبحضور كبار المسؤولين في الدولة.

ومساء أمس الثلاثاء، استقبل وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، المتفوقين الأوائل وطنيا في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط، وأولياءهم، خلال مأدبة عشاء أقيمت على شرفهم.