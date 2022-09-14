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الجزائر

الرئيس تبون يكرّم أشبال الفريق الوطني ورياضيين متوّجين دوليا

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يكرّم أشبال الفريق الوطني ورياضيين متوّجين دوليا
ح.م
رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

كرّم، الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أشبال الفريق الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة و رياضيين متوجين في عدة فعاليات دولية.

وأشرف الرئيس تبون، بقصر الشعب، على حفل تكريم الفريق الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة المتوج بكأس العرب للناشئين 2022 التي احتضنت فعالياتها الجزائر وكذا الرياضيين المتوجين في ألعاب التضامن الإسلامي التي أقيمت مؤخرا في تركيا إلى جانب رياضيين من ذوي الهمم وعدد من المتوجين في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.

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