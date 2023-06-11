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رياضة

الرئيس تبون يكرّم اتحاد العاصمة

عمر سلامي
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الرئيس تبون يكرّم اتحاد العاصمة
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رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون

كرّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فريق اتحاد العاصمة، بعد تشريفه الجزائر، وتتويجه بكأس الكاف.

ويندرج حفل التكريم الذي احتضنه قصر الشعب، في إطار الدعم الذي يوليه الرئيس تبون للرياضة والشباب.

واستهل الحفل بكلمة وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، الذي أكد أن التكريم هو تكريس لثقافة العرفان.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “هذا التكريم ، ما هو إلا سنة حميدة لتكريم الرياضيين الأبطال دون استثناء والذين رفعوا راية الجزائر عاليا.. هو تكريس لثقافة العرفان والتقدير”.

وحقق فريق اتحاد العاصمة انجازا تاريخيا، عقب تتويجه بكأس الكاف على حساب يونغ أفريكانز التنزاني.

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