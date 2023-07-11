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اقتصاد

الرئيس تبون يكرّم الشركات الجزائرية الأكثر تصديرا.. تعرّف عليها

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يكرّم الشركات الجزائرية الأكثر تصديرا.. تعرّف عليها
ح.م
رئيس الجمهورية

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء على تكريم 13 شركة جزائرية، نظير جهودا في مجال رفع الصادرات الوطنية خارج المحروقات.

وحصلت مؤسسة “إيريس” Saterex-IRIS  على “الوسام الشرفي للتصدير”، فيما اعتبر فرع “تصدير” التابع لمؤسسة “صافكس” كأحسن هيئة مرافقة للتصدير.

وجرت مراسم التكريم خلال فعاليات افتتاح الطبعة الأولى لـ”الوسام الشرفي للتصدير”، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وتهدف هذه الفعاليات، إلى تكريم أفضل المصدرين خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بين 2020 و2022، والتعريف بالسياسة الجديدة للجزائر لتشجيع الصادرات خارج المحروقات.

وصدّرت “إيريس” الفائزة بالنسخة الأولى من “الوسام الشرفي للتصدير”، ما قيمته 45 مليون دولار من الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية و إطارات العجلات إلى 28 بلدا في الفترة المذكورة.

كما منحت أوسمة شرفية لفائدة 13 مصدرا آخر، إلى جانب شركة “تصدير” التي منحت وسام “أفضل هيئة مرافقة للمصدّرين”، وذلك بالشكل التالي:

  • أفضل مصدّر للمنتجات الصناعية” لـ3 مؤسسات هي Mediteranean Float Gl assmfg وFaderco وSomiphos،
  • أفضل مصدّر للصناعة الصيدلانية لمؤسسة IMC،
  • أفضل مصدّر للمنتجات الفلاحية لمؤسسة Boubelenza Agro Alimentaire،
  • أفضل مصدّر تمور لمؤسسة Biodattes Algérie،
  • أفضل مصدّر لزيت الزيتون لمؤسسة Etablissement Kiared،
  • أفضل مصدّر خدمات للمؤسسة الناشئة “يسير” Yassir،
  • أفضل مصدّر نحو القارة الإفريقية” لشركة توزيع مواد البناء التابعة لمجمع “جيكا” (Sodismac).
  • أفضل مصدّر شاب لرئيس مجلس إدارة مؤسسة Condor Electronics،
  • أفضل مصدّرة امرأة لمسيرّة مؤسسة Expo Cuir،
  • وأفضل شركة مصدرة أجنبية أو مختلطة ناشطة في الجزائر، لمؤسسة “السويدي كابل ألجيريا” El Sewedy Cables Algeria.
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