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الجزائر

الرئيس تبون يكرّم المتفوقتين في شهادة البكالوريا الأولى والثانية وطنياً

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يكرّم المتفوقتين في شهادة البكالوريا الأولى والثانية وطنياً

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،الأربعاء، التلميذتين المتفوقتين في البكالوريا دورة جوان 2022.

وكرّم رئيس الجمهورية، التلميذتين المتفوقتين في شهادة البكالوريا دورة جوان 2022، الأولى وطنيا بن عباس إيمان، في شعبة العلوم التجريبية، والثانية وطنيا مرداس منار، في شعبة العلوم التجريبية.

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