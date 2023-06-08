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الجزائر

الرئيس تبون يكرّم المتوجين بجائزة “علي معاشي” للمبدعين الشباب

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يكرّم المتوجين بجائزة “علي معاشي” للمبدعين الشباب

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، على حفل تكريم المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب ” علي معاشي ” في طبعتها الـ 17.

ويقام الحفل التكريمي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بمناسبة اليوم الوطني للفنان.

وسلم الرئيس تبون جوائز المتوجن بجائزة “علي معاشي” في طبعتها الـ 17 بمناسبة اليوم الوطني للفنان وهم:

 المرتبة الأولى في فن الرواية الأدبية : الروائي الطيب صياد من ولاية مسيلة

المرتبة الأولى في فن الشعر: خليل عباس من ولاية تبسة

 المرتبة الأولى في الفنون المسرحية كأحسن عمل فني : عبد الجليل معلم من ولاية أدرار

 المرتبة الأولى في العمل المسرحي المكتوب كأحسن عمل أدبي : منال بن هلال من الجزائر العاصمة.

 المرتبة الأولى في الأعمال الموسيقية كأحسن عمل فني: أيمن مخلوفي من ولاية الوادي

 المرتبة الأولى في الفنون الغنائية و فنون الرقص كأحسن عمل فني: خطاب زين العابدين من العاصمة

المرتبة الأولى في الفنون التشكيلية : لعويسي رميسة

المرتبة الأولى في الفنون السينمائية و السمعية البصرية: محمد أمين يازيد من ولاية البويرة.

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