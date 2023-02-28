الرئيس تبون يكرّم 7 “متميّزين” في قطاع الفلاحة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، على تكريم مجموعة من المستثمرين الفلاحيين، بشهادات تقدير، نظير جهودهم في خدمة الفلاحة.

جاء ذلك على هامش افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة بقصر الأمم، حيث قام الرئيس تبون بتكريم كل من: