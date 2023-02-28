الرئيس تبون يكرّم 7 “متميّزين” في قطاع الفلاحة
أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، على تكريم مجموعة من المستثمرين الفلاحيين، بشهادات تقدير، نظير جهودهم في خدمة الفلاحة.
جاء ذلك على هامش افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة بقصر الأمم، حيث قام الرئيس تبون بتكريم كل من:
- حجاج محمود، كرائد في إنتاج و تكثيف بذور الحبوب بالمنيعة،
- عبد اللطيف ديلمي، الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين وأحد مؤسسي ملبنة الحضنة،
- عزاوي جيلالي ولد الشيخ، رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي.
- حكيم عليليش، كمستثمر فلاحي في زراعة أشجار الزيتون البيولوجي بالجلفة،
- نظيرة أولبصير، كمنتجة للزيوت النباتية والعطرية بسوق اهراس،
- حليمة خالد، مديرة مزرعة البرهنة بولاية المغير،
- مجيدي إدريس، كمطوّر لعدّة برمجيات وتطبيقات رقمية في قطاع الفلاحة بولاية المسيلة.