-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الرئيس تبون يكرّم 7 “متميّزين” في قطاع الفلاحة

الشروق أونلاين
  • 181
  • 0
الرئيس تبون يكرّم 7 “متميّزين” في قطاع الفلاحة
ح.م
الرئيس تبون يكرّم "متميّزين" في قطاع الفلاحة

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، على تكريم مجموعة من المستثمرين الفلاحيين، بشهادات تقدير، نظير جهودهم في خدمة الفلاحة.

جاء ذلك على هامش افتتاح أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة بقصر الأمم، حيث قام الرئيس تبون بتكريم كل من:

  • حجاج محمود، كرائد في إنتاج و تكثيف بذور الحبوب بالمنيعة،
  •  عبد اللطيف ديلمي، الأمين العام لاتحاد  الفلاحين الجزائريين وأحد مؤسسي ملبنة الحضنة،
  • عزاوي جيلالي ولد الشيخ، رئيس الفدرالية الوطنية لمربي المواشي.
  • حكيم عليليش، كمستثمر فلاحي في زراعة أشجار الزيتون البيولوجي بالجلفة،
  • نظيرة أولبصير، كمنتجة للزيوت النباتية والعطرية بسوق اهراس،
  • حليمة خالد، مديرة مزرعة البرهنة بولاية المغير،
  •  مجيدي إدريس، كمطوّر لعدّة برمجيات وتطبيقات رقمية في قطاع الفلاحة بولاية المسيلة.
مقالات ذات صلة
إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم

تعيين رئيس تنفيذي جديد لأوريدو الجزائر

تعيين رئيس تنفيذي جديد لأوريدو الجزائر

حجم المساعدات الدولية لأوكرانيا

حجم المساعدات الدولية لأوكرانيا

عرقاب يبحث تقدّم مشروعي غار جبيلات والفوسفات المدمج مع السفير الصيني

عرقاب يبحث تقدّم مشروعي غار جبيلات والفوسفات المدمج مع السفير الصيني

نديل: الجزائر ستتوقف عن استيراد المازوت نهائيا في سنة 2023

نديل: الجزائر ستتوقف عن استيراد المازوت نهائيا في سنة 2023

صدور المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات

صدور المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد