الرئيس تبون يكشف عن حجم الأموال المنهوبة التي تمّ استرجاعها

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الإثنين، عن حجم الأموال المنهوبة التي تمّ استرجاعها، تنفيذا لالتزامه بمحاربة الفساد.

وأكد الرئيس تبون في خطاب وجهه للأمة أمام نواب غرفتي البرلمان بقصر الأمم، استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، متمثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية.

وقال رئيس الجمهورية في خطابه إن “مواصلة محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكّنت من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار، تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”.

وأضاف الرئيس أن “العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن”. موضحا أن “عددا من الدول الاوروبية أبدت استعدادها للتعاون مع الجزائر في هذا الشأن”.