الرئيس تبون يكلف الولاة بالمتابعة الصارمة لقطاع الفلاحة بولاياتهم

كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يوم الأحد، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، ولاة الجمهورية بالمتابعة الصارمة لقطاع الفلاحة بولاياتهم.

وأمر الرئيس تبون حسب بيان اجتماع مجلس الوزراء “بالتحويل الفوري لقطاع صوامع تخزين الحبوب إلى ولاة الجمهورية والإبقاء على الدراسات التقنية تحت الإشراف المباشر لوزارة الفلاحة”.

كما كلف رئيس الجمهورية الولاة “بالقيام بعمليات تفتيش وتقييم دوري للمساحات المزروعة”، وأمرالرئيس “بمنح عقود الملكية للفلاحين في إطار إستصلاح الأراضي، والاستماع إلى انشغالات الفلاحين والتكفل بها”.

وأمر الرئيس تبون أيضا “بتسريع الإجراءات لإطلاق مشروع الإسمنت بولاية الجلفة والإنطلاق في الدراسة التقنية والمالية لإطلاق مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ”.

وعن تنويع المنتوجات البترولية، أمر الرئيس بـ “مضاعفة الجهود من أجل التصدير، مع إطلاق محطة تكرير البترول بحاسي مسعود في أقرب الآجال”.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

ترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا منها: وضعية صوامع تخزين الحبوب، مصنع الإسمنت بالجلفة، ومشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ بالبيّض، متابعة مشروعي إنجاز المدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي”، الخط المنجمي للسكة الحديدية: بشار ـ تندوف ـ غارا جبيلات، ووضعية محطات تحلية مياه البحر، بالإضافة إلى دراسة معطيات توازن تموين الأسواق الوطنية.

بعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية ومنحه الكلمة للسيد الوزير الأول ليعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

بخصوص وضعية صوامع تخزين الحبوب

ـ التحويل الفوري لمشاريع صوامع تخزين الحبوب، إلى ولاة الجمهورية، مع إعداد دراسة وافية حول الملف، تحت إشراف مباشر من وزارة الفلاحة، وكذا المتابعة الحثيثة والصارمة للموسم الفلاحي الحالي، بتكليف السادة الولاة بحملات تفتيش ومعاينة يومية للمساحات المزروعة، لتسهيل مهام الفلاحين.

ـ شدّد السيد الرئيس على أن توسيع طاقات التخزين يندرج ضمن السياسة الجديدة للدولة ورؤيتها الاستشرافية لمسألة الأمن الغذائي.

ـ تشجيع الاستثمارات في مجال الفلاحة وفتح المجال للشراكات، بهدف تعزيز الإنتاج الفلاحي وتنويعه.

ـ كلّف السيد الوزير الأول ووزيري الداخلية والفلاحة بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية جانفي 2024، ومنح عقود الملكية لأصحابها.

بخصوص مشروع إنجاز الخط المنجمي للسكة الحديدية بشارـ تندوف ـ غارا جبيلات

ـ شدد السيد الرئيس، مرة أخرى، على احترام آجال إنجاز هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي، بالنسبة للجزائر، واحترام نوعية القدرات للتقدم بوتيرة تتماشى والمقاييس الدولية في هذا المجال، والمتمثلة في إنجاز أكثر من 2 كلم يوميا.

بخصوص مشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ بالبيّض ومصنع الإسمنت بالجلفة

ـ وجّه السيد الرئيس السيد وزير الصناعة بدراسة كل الظروف التقنية والمالية التي تسمح بانطلاق مشروع مصنع الإسمنت بالأبيض سيدي الشيخ، بولاية البيّض.

ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على تسريع الإجراءات لاستكمال مصنع الإسمنت بالجلفة، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية بالنسبة إلى مواطني الولاية.

بخصوص قطاع الطاقة

ـ وجّه السيد الرئيس وزير القطاع، بإعادة بعث محطة تكرير البترول بحاسي مسعود في أقرب الآجال.

ـ أمر بمضاعفة المجهودات وتنويع القدرات في إنتاج المواد البترولية المشتقة، لتصديرها إلى الخارج، كقيمة إضافية كبرى.

بخصوص تقدم مشاريع محطات تحلية مياه البحر

ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على الإسراع في استكمال إنجاز محطات تحلية مياه البحر، على طول الشريط الساحلي للبلاد قصد ضمان توفير المياه لمواطنينا.

بخصوص تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء والبقول الجافة

ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بتحقيق التوازن في الأسواق الوطنية.

ـ تقديم تصور ودراسة دقيقين لاحتياجات السوق الوطنية، تفاديا لأي تذبذب، وحفاظا على استقرار الأسعار.

بخصوص مشروع الصناعة السينماتوغرافية

ـ كلّف السيد الرئيس السيدة وزيرة الثقافة باستحداث هيئة وطنية، توكل مهامها إلى أهل القطاع للإشراف على العمل السينمائي، وتشجيع النهوض به في هذا المجال الحيوي، خاصة مع بروز بعض الأعمال الدرامية الراقية والمواهب الشبانية، في التمثيل والإخراج، خلال السنوات الأخيرة.

ـ أمر السيد الرئيس بتشجيع كل المواهب والطاقات السينمائية، داخل الجزائر، واستقطاب الكفاءات من أبناء الجالية الوطنية، بفسح المجال أمامهم لتقديم أعمالهم وإسهاماتهم، وذلك بجعل سنة 2024 عام انطلاق الإنتاج السينمائي.

ـ تلتزم الدولة بتمويل الأعمال السينمائية إلى غاية 70 في المائة، من خلال قروض بنكية، مع مساعدة أهل القطاع على بناء استوديوهات تصوير ومدن سينمائية، تعيد للجزائر مجدها وبريقها السينمائي.

ليختتم مجلس الوزراء أشغاله بالموافقة على استكمال إنجاز منفذ الطريق السريع، الذي يربط ميناء وهران بالطريق السيار، شرق –غرب، والمصادقة على مرسوم تنفيذي، يحدد تنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الحضري، ومشروع صفقة لإنجاز أشغال التهيئة والشبكات المختلفة للمدينة الإعلامية “دزاير ميديا سيتي”، بالإضافة إلى المصادقة على مراسيم تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة.