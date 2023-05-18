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الجزائر

الرئيس تبون يكلّف الوزير الأول بتمثيله في القمة العربية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يكلّف الوزير الأول بتمثيله في القمة العربية
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الرئيس تبون مع الوزير الأول

 كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بتمثيله في أشغال الدورة العادية الـ32 لقمة جامعة الدول العربية، التي تنطلق هذه الجمعة بجدّة السعودية.

وحلّ وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الإثنين بجدّة السعودية، للمشاركة في الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية يوم 19 ماي.

وترأس الوزير الجزائري 3 اجتماعات تحضيرية لعقد القمة العربية، وهي اجتماعات:

  • هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري،
  • اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين،
  • وكذا اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الاقتراحات التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن تحديث وتطوير وتعزيز أداء جامعة الدول العربية.

واحتضنت الجزائر الدورة السابقة لقمة جامعة الدول العربية شهر نوفمبر الماضي، لتكون قمة جدّة ثانية القمم العربية في أقل من عام.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري إنه “ربما كان من حسن الطالع أن تعقد قمتان عربيتان في أقل من عام. في هذه الظروف الاستثنائية”.

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