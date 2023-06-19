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الجزائر

الرئيس تبون يكلّف عطاف بزيارة 3 دول أوروبية

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يكلّف عطاف بزيارة 3 دول أوروبية
أرشيف
أحمد عطاف

بتكليف من رئيس الجمهورية، يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ابتداء من مساء الإثنين في زيارات عمل إلى كل من إيطاليا، وصربيا، وألمانيا.

وتندرج هذه الزيارات، حسب بيان للوزارة، في ”إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتقوية الحوار السياسي حول القضايا التي تخص المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى المشتركة بين الجزائر وشركائها”.

”من هذا المنطلق، سيتم على وجه الخصوص تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا. لاسيما تلك المتعلقة بالفضاءات المغاربية والساحل والصحراء ومنطقتي البحر المتوسط والشرق الأوسط”.

جهود تسوية أزمة الحرب في أوكرانيا.. الجزائر تتحرّك 

كما سيطرح الوزير عطاف في زياراته مسألة ”التوتر الذي تشهده العلاقات الدولية حاليا على خلفية الحرب في أوكرانيا”، يضيف البيان.

وقدّمت الجزائر بالفعل، مقترحا رسميا بأداء دور الوساطة بين طرفي أزمة الحرب في أوكرانيا. وذلك لدى زيارة الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة إلى روسيا.

وعبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب لقائه مع الرئيس الجزائري بالمناسبة، عن قبول روسيا للوساطة الجزائرية بين موسكو وكييف. “شاكرا لرئيس الجمهورية سعيه لدعم جهود الوساطة من أجل حلّ الأزمة”.

وقبل ذلك، كان تبون قد أكد في حديث لقناة الجزيرة القطرية شهر مارس الماضي، أن الجزائر “من الدول القليلة التي لها مصداقية كافية للعب دور الوساطة في الأزمة الأوكرانية”.

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