الرئيس تبون يلتقي أعيان وممثلي المجتمع المدني بتندوف

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الخميس 30 نوفمبر، على لقاء مع أعيان وممثلي المجتمع المدني بتندوف، في مقر الولاية.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فقد جرى اللقاء بحضور رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بالإضافة إلى أعضاء الوفد الوزاري المرافق لرئيس الجمهورية في هذه الزيارة.

اللقاء، حسب نفس المصدر، المندرج في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها عبد المجيد تبون إلى تيندوف، سمح لأعيان وممثلي المجتمع المدني بهذه الولاية، بطرح انشاغالاتهم ومقترحاتهم على رئيس الجمهورية بشأن مرافقة جهود الدولة في دفع حركة التنمية بالولاية في إطار بناء الجزائر الجديدة.