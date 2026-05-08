الرئيس تبون يلتقي أفراد الجالية الجزائرية بأنقرة (صور)

تنقل أفراد الجالية الوطنية المقيمة بكافة أنحاء جمهورية تركيا، صباح الجمعة، إلى مقر إقامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالعاصمة أنقرة، للقائه والترحيب به، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى هذا البلد الشقيق.

واصطف أفراد الجالية الوطنية الوافدين من كافة أنحاء جمهورية تركيا, بمحيط مقر إقامة رئيس الجمهورية, موشحين بالراية الوطنية, حيث رفعوا, وسط زغاريد النسوة, شعارات تشيد بما حققته الجزائر تحت قيادته الرشيدة من انجازات استراتيجية تاريخية شملت مختلف القطاعات, ومكاسب مشهودة في العديد من المجالات.

وقام رئيس الجمهورية بمصافحة عدد من أفراد الجالية الذين تبادل معهم التحية, والذين عبروا له عن مشاعر المودة والاحترام والاعتزاز التي تكنها له الجالية الجزائرية المقيمة بجمهورية تركيا, على غرار نظيراتها بمختلف بقاع العالم.

كما نوهوا بالعناية الخاصة والحرص الكبير الذين يوليهما السيد الرئيس للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

وبترديدهم لعبارات “تحيا عمي تبون”, “تحيا الجزائر المنتصرة” و”تحيا جزائر نوفمبر 1954″, وغيرها من الهتافات, عبر أفراد الجالية الوطنية المقيمة بتركيا عن دعمهم لمسار الجزائر الجديدة المنتصرة, بقيادة رئيس الجمهورية, مشيدين بالنتائج الإيجابية التي توجت الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى تركيا, وأثرها على تعزيز العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد حل الأربعاء الفارط بأنقرة في زيارة رسمية إلى جمهورية تركيا, تندرج في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين.