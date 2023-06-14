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الجزائر

الرئيس تبون يلتقي الوزير الأول الروسي ميخائيل ميشوستين (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يلتقي الوزير الأول الروسي ميخائيل ميشوستين (فيديو)
جانب من اللقاء

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بمقر الوزارة الأولى بموسكو.

كما أجرى الرئيس تبون محادثات مع إيفانوفنا ماتيفيينكو رئيسة مجلس فدرالية روسيا. في ثاني أيام زيارة الدولة التي يجريها إلى روسيا.

وفي مقر مجلس الدوما الروسي بموسكو، قابل الرئيس الجزائري رئيس المجلس فياتشيسلاف فولودين. حسب ما أفادت به الرئاسة.

رئيس الوزراء الروسي: تبون وبوتين سيوقعان إعلان شراكة استراتيجية يوم غد الخميس

كشف ميخائيل ميشوستين بعد لقاء رئيس الجمهورية، أنّ رئيسا البلدين سيوقعان شراكة استراتيجية يوم غدِ الخميس.

وصرّح رئيس الوزراء الروسي قائلا: “غدا، ستجري محادثات بين الرئيسان بوتين وتبون في الكرملين، حيث سيكون التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خطوة هامة”

وأضاف ميشوستين: “هذا التوقيع سيكون بمثابة انتقال التعاون الروسي الجزائري إلى مستوى نوعي جديد، وستعمل حكومتا روسيا والجزائر على ضمان العمل المنسق لتنفيذ الاتفاقات التي سيتم التوصل إليها على أعلى مستوى”.

وواصل الوزير تصريحاته: “من المهم أن تكون مقاربات روسيا والجزائر في الأجندة الدولية متقاربة أو متطابقة نحن المنتجون الرائدون لموارد الطاقة ونسعى جاهدين لتهيئة ظروف مستقرة للعمل في السوق العالمية”.

وتابع رئيس الوزراء الروسي: “نرحب باهتمام الجزائر بتوسيع التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الروسي، أنا واثق من أن جميع الدول الخمس سترحب بتطوير التعاون مع الجزائر في مجموعة واسعة من المجالات”.

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