الرئيس تبون يلتقي بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر

التقى، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، وصل الرئيس تبون إلى دولة الفاتيكان حيث كان في استقباله وصيّ البيت البابوي.

وفي وقت سابق، كان قد وجه البابا ليون الرابع عشر خالص شكره إلى الرئيس، عبد المجيد تبون، على رسالة التهنئة التي تلقاها منه بعد انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية ورئيسًا لدولة الفاتيكان.

وأعرب البابا ليون الرابع عن رغبته الصادقة في القيام بزيارة إلى الجزائر الأرض التي شهدت مولد القديس أوغسطين، الذي أعلن بفخر في أول خطاب له بعد انتخابه أنه يعتبر نفسه من أبنائه.

وجاء ذلك خلال مشاركة سفير الجزائر لدى الكرسي الرسولي، رشيد بلادهان، الجمعة، 16 ماي، في قدّاس تنصيب البابا في الحفل الذي جمع السفراء المعتمدين لدى الفاتيكان.