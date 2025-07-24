الرئيس تبون يلتقي بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر

التقى، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، وصل الرئيس تبون إلى دولة الفاتيكان حيث كان في استقباله وصيّ البيت البابوي.

وفي وقت سابق، كان قد وجه البابا ليو الرابع عشر خالص شكره إلى الرئيس، عبد المجيد تبون، على رسالة التهنئة التي تلقاها منه بعد انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية ورئيسًا لدولة الفاتيكان.

وأعرب البابا ليون الرابع عن رغبته الصادقة في القيام بزيارة إلى الجزائر الأرض التي شهدت مولد القديس أوغسطين، الذي أعلن بفخر في أول خطاب له بعد انتخابه أنه يعتبر نفسه من أبنائه.

وجاء ذلك خلال مشاركة سفير الجزائر لدى الكرسي الرسولي، رشيد بلادهان، الجمعة، 16 ماي، في قدّاس تنصيب البابا في الحفل الذي جمع السفراء المعتمدين لدى الفاتيكان.

أفراد الجالية الجزائرية بإيطاليا يتنقلون للقاء رئيس الجمهورية والترحيب به بروما

وصباح الخميس، تنقل أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بإيطاليا، إلى مقر إقامة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بالعاصمة روما، للقائه والترحيب به، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها.

وترحيبا بتواجده بجمهورية إيطاليا، اصطف أفراد الجالية الجزائرية على طول الشارع الرئيسي المحاذي لمقر إقامة الرئيس موشحين بالراية الوطنية.

وقام رئيس الجمهورية بمصافحة عدد من أفراد الجالية الذين تبادل معهم التحية، وعبروا له عن مشاعر المودة والاحترام والاعتزاز التي تكنها له الجالية الجزائرية المقيمة بهذا البلد.

كما أشادوا بالنتائج الإيجابية التي توجت زيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا ودورها في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، منوهين بالاهتمام الكبير الذي يوليه للجالية الوطنية المقيمة بالخارج.