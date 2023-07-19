الرئيس تبون يلتقي ببكين بالوزير الأول الصيني

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, صباح الأربعاء ببكين، بالوزير الأول الصيني، لي كيونغ وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الى الصين بدعوة من نظيره شي جينبينغ.

وحضر هذا اللقاء الذي جرى بقصر الشعب العريق الوفد الوزاري الهام المرافق لرئيس الجمهورية وسفير الجزائر بالصين، حسن رابحي.

وخلال هذا اللقاء صرح الرئيس تبون أن العلاقات الجزائرية الصينية “جيدة جدا، والبلدان يتبادلان المساعدة والمساندة المطلقة”, مضيفا أن “الصين دولة صديقة وأصبحت من بين أقوى دول العالم اقتصاديا ودبلوماسيا وعسكريا”.

كما أكد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة أن المشاريع التي تطرق اليها أمس الثلاثاء خلال محادثاته مع نظيره الصيني هي “مشاريع هيكلية” وأن الجزائر تخطو خطوات ثابتة للارتقاء إلى مرحلة جديدة كقوة عسكرية واقتصادية ودبلوماسية في القارة الافريقية”.

وأضاف الرئيس تبون أن الجزائر “تحتاج للخبرة الصينية” ونأمل –كما قال –أن “نصل إلى نتائج ايجابية في أقرب وقت”.

كما جدد رئيس الجمهورية “استعداد الجزائر للتعاون مع الصين في كافة الميادين كاستغلال المناجم وتطوير بناء المصانع”, مشيدا في نفس السياق بمشروع بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية بالجزائر من طرف الشريك الصيني وكذا مشاريع الصناعات الالكترونية.

بدوره أكد الوزير الاول الصيني أن بلاده تسعى لجعل زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون بالصين “انطلاقة جديدة في العلاقات” بين الصين والجزائر لتحقيق طموحات الشعبين.

الرئيس تبون يضع إكليلا من الزهور أمام نصب أبطال الشعب التذكاري

كما قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح الأربعاء، بوضع إكليل من الزهور أمام نصب أبطال الشعب التذكاري، بالعاصمة الصينية، بكين، حيث يواصل الرئيس زيارة الدولة التي يقوم بها إلى هذا البلد الصديق، بدعوة من نظيره الصيني، شي جينبينغ.