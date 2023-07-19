الرئيس تبون يلتقي برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي الصيني

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, صباح الأربعاء ببكين, برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي الصيني زوا ليجي.

وعبر الرئيس تبون عن “اعتزازه وفخره بتواجده بالمقر (قصر الشعب) الذي يمثل الشعب الصيني الصديق ومسيرته الطويلة في “التنمية والتحرر”, مجددا التأكيد على ان العلاقات بين البلدين “طيبة”.

وبعد أن ذكر رئيس الجمهورية بالتعاون القائم بين المجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطني الشعبي الصيني ووجود لجنة صداقة برلمانية بين الهيئتين, شدد على ضرورة ” تقديم دعم اكثر لهذه اللجنة و تكثيف التنسيق وتبادل الآراء والزيارات” بينهما, خاصة في ظل التقارب بين البلدين، داعيا الى انشاء “هيئة للتشاور” بين ممثلي الشعبين .

كما أوضح أن “الجزائر تساند قرارات الصين على الصعيد العالمي”، منوها في ذات الاطار ب”دعم الصين لقرارات الجزائر” اين اضاف بقوله : “نتمنى ان يكون تنسيق محكم بين الجزائر والصين في مجلس الأمن للأمم المتحدة “.

وذكر الرئيس تبون في الأخير أن ” الفكر التحرري للجزائر لم يتغير وان استقلال الجزائر تحقق بثمن غال ” .

بدوره أشاد زوا ليجي ب” التقدم الذي أحرزته الجزائر في السنوات الأخيرة تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون “، مؤكدا ان الصين ” حريصة على العمل مع الجزائر لتحقيق تطور اكبر لعلاقاتهما الإستراتجية الشاملة”.

وحضر هذا اللقاء, الذي جرى بقصر الشعب العريق, الوفد الوزاري الهام المرافق لرئيس الجمهورية وسفير الجزائر بالصين حسن رابحي.